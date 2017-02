Le Maroc est « prêt à défendre Jérusalem-Est »

Le Maroc s’est dit prêt lundi à « coordonner » la défense de Jérusalem-Est, en prévision du transfert à venir de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem.

Dans un message adressé lundi au président palestinien non élu Mahmoud Abbas et cité par l’agence de presse officielle marocaine MAP, le roi Mohammed VI se dit prêt à « coordonner avec les pays « frères et amis » la défense, par « tous les moyens juridiques, politiques et diplomatiques disponibles, du statut juridique d’Al Qods-Est (Jérusalem-Est) (…) comme étant une partie intégrante des territoires palestiniens occupés ».

Le souverain marocain réaffirme qu’il ne « ménagera aucun effort pour la défense de cette ville sainte, le soutien de ses habitants et la préservation de leurs droits légitimes, garantis par le droit international ».