Le matin de l’intronisation de D. Trump, B. Obama a débloqué 221 millions de dollars pour l’Autorité palestinienne

Un fonctionnaire du Département d’Etat et plusieurs conseillers du Congrès ont révélé que l’administration sortante avait officiellement informé le Congrès qu’elle dépenserait quelque 221 millions de dollars vendredi matin pour l’Autorité palestinienne, juste avant que Donald Trump ne devienne président.

Plus de 227 millions de dollars ont été débloqués en tout vendredi matin, dont 4 millions de dollars pour les programmes relatifs aux changements climatiques et 1,25 million de dollars pour l’ONU, la part du lion restant donc pour les Palestiniens.

Au moins deux législateurs républicains avaient placé les fonds palestiniens en réserve. Les mandats au Congrès sont généralement respectés par le pouvoir exécutif, mais ne sont pas juridiquement contraignants, et donc ils n’ont pas été respectés par le « gentleman » Obama.

Ce n’était pas la première fois que B. Obama accordait des fonds à l’Autorité palestinienne malgré les souhaits du Congrès. En 2012, par exemple, il a débloqué près de 200 millions de dollars qui avaient été gelés en réponse aux actions unilatérales des Palestiniens aux Nations Unies.

Les républicains ont de plus en plus appelé à bloquer ou à annuler le financement de l’Autorité palestinienne, non seulement en raison de ses mouvements diplomatiques unilatéraux, mais aussi parce que les fonds sont utilisés pour inciter à la violence et fournir des récompenses financières aux terroristes.

L’Autorité palestinienne aurait indemnisé les familles de prisonniers terroristes incarcérés dans des prisons israéliennes, ainsi que les familles de terroristes tués dans des attaques contre des civils israéliens. Le montant total alloué par le budget de l’Autorité palestinienne pour «le soin des familles des martyrs» serait d’environ 175 millions de dollars en 2016 et 140 millions de dollars supplémentaires seraient alloués aux paiements aux détenus et aux anciens prisonniers.

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, figure également parmi les premiers dirigeants mondiaux que le président Obama a appelé après son entrée en fonction en janvier 2009.