Le ministre allemand des Affaires étrangères arrive en Israël

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, est arrivé en Israël cet après-midi pour se joindre à des événements marquant la Journée du Souvenir de l’Holocauste et rencontrer des responsables israéliens et palestiniens.

Gabriel a déclaré à son arrivée qu’il était profondément conscient de la responsabilité historique de son pays pour l’Holocauste et les crimes de la Seconde Guerre mondiale. Cette responsabilité est un avertissement et un engagement pour à lutter contre l’antisémitisme, pour la dignité humaine, la tolérance et la compréhension entre les peuples.