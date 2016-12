Le ministre des affaires étrangères allemands d’en prend à Israël

Le ministre des affaires étrangères allemand, M. Steinmeier, un fervent partisan de l’accord nucléaire avec l’Irann, a critiqué Israël dans une série de tweets et de déclarations depuis la résolution du Conseil de sécurité condamnant les villages juifs en Judée-Samarie.

Dans un communiqué diffusé auprès du plus grand quotidien allemand, Bild, après la résolution de l’ONU, le ministère des Affaires étrangères a affirmé qu’un «Israël démocratique ne peut être atteint que par une solution à deux États».

La déclaration a incité le rédacteur en chef du site de Bild, le journaliste vétéran Julian Reichelt, à exprimer son étonnement face à la formulation particulièrement dure des propos du ministre.

En réponse à la critique de Reichelt, le porte-parole de la chancelière Angela Merkel, Steffan Seibert, a écrit sur son Twitter: «Israël est un État démocratique juif».

M. Steinmeier, un politicien social-démocrate qui pourrait bien être le prochain président de l’Allemagne, a déclaré plus tard sur Twitter: « Les colonies israéliennes dans les territoires occupés mettent en péril la possibilité d’un processus de paix ».

Le même tweet en langue anglaise a été émis de nouveau dans la foulée. Les nombreux messages attaquant Israël sont ainsi apparus sur les fils Twitter en allemand et en anglais du ministère des Affaires étrangères basé à Berlin.

M. Steinmeier a également approuvé le discours du secrétaire d’Etat américain John Kerry, en écrivant que le «discours est un avertissement et un rappel que la # 2StateSolution ne doit pas devenir une phrase vide. #Moyen-Orient. »

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté sur Twitter que « depuis son arrivée au pouvoir, John Kerry a travaillé sans relâche à une solution pacifique pour le conflit israélo-palestinien ».

M. Steinmeier avait critiqué le Premier ministre Binyamin Netanyahou en 2015 pour sa critique «très grossière» de l’accord nucléaire iranien. Par ailleur, dans une attaque inhabituelle contre un candidat à la présidentielle américaine, a traité Donald Trump de «prédicateur de haine».

Le professeur Gerald Steinberg, qui enseigne les études politiques à l’université Bar-Ilan de Ramat Gan, a déclaré jeudi à The Jerusalem Post: «À bien des égards, la perception Obama-Kerry du conflit a été façonnée par la ‘sagesse’ conventionnelle européenne. Il n’est donc pas surprenant de voir les dirigeants européens adopter le discours de Kerry. En Allemagne, le ministre des Affaires étrangères Steinmeier a été particulièrement critique envers Israël et le Premier ministre Netanyahu (détournant l’Allemagne de son rôle après l’Holocauste). »

Steinberg, président de l’ONG Monitor, basée à Jérusalem, a ajouté: «Steinmeier, comme de puissantes ONG allemandes comme Brot fur die Welt, fait écho au récit de la victimisation palestinienne. En outre, les attaques personnelles de Steinmeier contre Netanyahou reflètent l’empressement allemand à faire des affaires avec l’Iran, ce qui a été facilité par Kerry. »

Volker Beck, l’un des principaux législateurs du Parti Vert et chef du groupe parlementaire germano-israélien au Bundestag, a déclaré jeudi: « Non, la construction de colonies n’est pas le problème le plus difficile sur le chemin vers deux états. C’est l’un des nombreux obstacles. »