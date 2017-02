Le Ministre des transports Katz se verrait bien Premier ministre

Le ministre des Transports Yisrael Katz (Likoud) a annoncé qu’il se lancerait dans la bataille pour la direction de son parti, mais qu’il ne le ferait que lorsque le Premier ministre Netanyahu aura décidé de quitter la politique.

« J’ai dit que je combattrais après l’ère Netanyahou, je n’ai pas dit cela pendant la période où Netanyahu a été interrogé et je ne vais pas lutter contre lui », a déclaré M. Katz dans une entrevue à Kol Yisrael. «Quand cela arrivera, j’espère gagner en personne et non dans les sondages. Les sondages n’ont aucune signification actuelle puisque « le roi est toujours sur son trône ». »