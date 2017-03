Le Ministre français de l’économie ferme les yeux sur les droits de l’homme en Iran, il veut y faire des affaires

Sourcilleuse sur les droits de l’homme dans certaines régions du monde, notamment au sein de l’Etat juif, la France est bien moins regardante envers la théocratie des mollahs iraniens. Alors que les condamnations à mort d’homosexuels, d’infidèles, d’opposants au régime se multiplient, le Ministre de l’économie est venu pour renforcer les liens avec Téhéran. Il veut encourager « la normalisation » des relations bancaires entre l’Iran et le reste du monde, préalable au développement des relations économiques, a-t-il déclaré samedi.

« Depuis quelques mois, les relations (entre l’Iran et la France) se sont considérablement développées. Il y a des projets qui se concrétisent, des contrats qui se signent », a noté M. Sapin à l’issue d’un entretien avec son homologue iranien Ali Tayyebnia.

Mais il faut « que les circuits financiers puissent se normaliser, c’est notre objectif, notre volonté, même si cela ne peut pas se faire en un jour ».

Il est selon lui nécessaire de recréer « la confiance » et de mettre en place de nouveaux outils « pour permettre aux entreprises qui le souhaitent d’avoir des canaux de financement qui soient sécurisés et efficaces ».

« On ne peut pas agir pour développer nos relations économiques si nous n’avons pas par ailleurs une normalisation de nos relations bancaires », a-t-il affirmé. A noter, les menaces répétées contre Israël proférées par le régime n’ont pas non plus gêné M. Sapin…