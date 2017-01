Le ministre national des Infrastructures, Yuval Steinitz, a déclaré à la radio de l’armée qu’il espérait que l’administration Trump tiendrait leur engagement de déménager l’ambassade à Jérusalem. « Nous prions tous qu’en plus de l’humour et sa vivacité, Trump comprendra le poids de la responsabilité sur ses épaules et se révélera être un président courageux et sérieux », a déclaré Steinitz.