Le mois de décembre le plus pluvieux depuis 1992

Les services météorologiques israéliens estiment que le mois de décembre a été le plus pluvieux depuis 1992 avec entre 18 et 21 jours de pluie sur le nord et le littoral. Avec 250-300 mm de pluie, c’est 2 fois et demi la moyenne d’un mois de décembre. Coté températures, il s’agit du mois de décembre le plus froid depuis 1994.