Le Mollah Khameini veut promouvoir le « Made in Iran »

Alors que le régime iranien exporte la terreur et la haine d’Israël, le Mollah en chef de la théocratie chiite s’inquiète des répercussions économiques de l’élection de M. Trump aux USA. L’ayatollah Ali Khamenei a demandé mardi l’interdiction d’importation de produits étrangers dont l’équivalent iranien existe et à lutter contre la contrebande qui représente des milliards de dollars, lors d’un discours à l’occasion du nouvel an iranien.

« L’importation de produits dont l’équivalent iranien existe, doit être considéré comme haram (interdit) religieusement et légalement. Ce qui est produit en Iran ne doit pas être importé », a déclaré M. Khamenei lors d’un discours dans la ville de Machhad et diffusé par la télévision d’Etat IRIB.