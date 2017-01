Selon le site internet du quotidien israélien Makor Rishon, le Mossad, l’agence israélienne de renseignement a annoncé, sur son site officiel, qu’il allait recruter des espions de tous les pays, surtout des pays arabes et de l’Iran. Le Mossad recrute en fait des espions pour 3 des 8 départements que compte l’agence israélienne : celui des opérations spéciales, celui du renseignement et celui responsable de la création et du développement de la technologie et des techniques.