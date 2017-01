Le mufti de Jérusalem menace l’administration Trump

Muhammad Hussein, le mufti de Jérusalem et de l’Autorité Palestinienne,a menacé l’administration entrante que le fait de relocaliser l’ambassade pourrait « enflammer la région » (Alresala.net, 12 janvier 2017). Dans son sermon du vendredi dans la Mosquée al-Aqsa, il a déclaré que le fait de déplacer l’ambassade était « une agression contre le monde musulman tout entier » et était susceptible d’avoir des conséquences « connues seul d’Allah. » Il a ajouté que c’était un acte d’agression contraire à toutes les conventions et résolutions du Conseil de sécurité des Nations-Unies et que les musulmans ne l’accepteraient pas silencieusement