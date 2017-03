Le nouveau char « made in Iran »

L’armée iranienne a présenté samedi le nouveau char Karrar de conception nationale et a lancé sa production en série. Selon le ministre iranien de la Défense Hossein, le blindé est en mesure de guider avec précision les obus tirés sur une cible, ainsi que franchir des obstacles, en particulier des rivières, et même de se déplacer sous l’eau. M. Dehghan a également précisé que les développeurs avaient équipé le Karrar de systèmes de communications et de navigation qui ne peuvent pas être piratés. Selon le ministre iranien, le blindage du char est en mesure de résister aux tirs de plusieurs types d’armes antichars.