Le ministre de l’Agriculture, Uri Ariel, s’est entretenu mardi avec le Premier ministre indien Narendra Modi dans le cadre d’une conférence agricole internationale dans l’Etat indien du Gujarat afin d’améliorer les relations agricoles entre les deux pays.

Au cours de la réunion, M. Ariel a présenté à M. Modi un modèle économique pour resserrer la coopération agricole entre les deux pays, par la promotion de l’agriculture privée et familiale. Qualifiant M. Modi d' »ami géant », M. Ariel a déclaré, « le peuple indien et le peuple juif ont une tradition ancienne, mais aussi un avenir commun qui mènera les deux pays ensemble vers la prospérité et le succès. »