Le Premier ministre libanais s’en prend au Hezbollah

Dans un article publié dans les colonnes du journal égyptien Al Ahram, le Premier ministre libanais s’en est violemment pris à l’Iran et à la Syrie et au Hezbollah et se dit « farouchement opposé aux armes du Hezbollah »: le Courant du Futur (nom du parti de Hariri, ndlr) est hostile à la présence de tout mouvement armé autre que les forces de sécurité et l’armée libanaise (…) les armes du Hezbollah sont à l’origine de tous les problèmes du Liban et de la faiblesse de ses organes étatiques », estime Hariri.