Le Président du Conseil européen met D. Trump et l’islam radical dans le même sac

Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a qualifié mardi le président américain Donald Trump de «menace existentielle» pour l’Europe…



Solennel, M. Tusk a écrit une lettre ouverte aux dirigeants de 27 Etats membres du Conseil, dans laquelle il énumère le président américain comme une «menace» pour l’Union européenne aux côtés de la Chine, de la Russie, de l’islam radical, de la guerre et du terrorisme.

M. Tusk a cité « les déclarations inquiétantes de la nouvelle administration américaine » et ses menaces dirigées contre l’UE qui « rendent notre avenir très imprévisible. »

«Particulièrement le changement à Washington met l’Union européenne dans une situation difficile; avec la nouvelle administration semblant mettre en question les 70 dernières années de la politique étrangère américaine », a déclaré M. Tusk.

Il a ajouté que le démantèlement de l’UE entraînerait l’assujettissement de ses Etats membres à des puissances non européennes. « La désintégration de l’Union européenne ne mènera pas à la restauration d’une souveraineté mythique et pleine de ses Etats membres, mais à leur dépendance réelle et factuelle vis-à-vis des grandes superpuissances: les États-Unis, la Russie et la Chine ».