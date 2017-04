Le Président israélien épingle le négationnisme de Marine le Pen

Au cours des cérmonies marquant le Yom Hashoah hier, Reuven Rivline a souligné le négationnisme d’un nouveau genre développé par Marine Le Pen en France, qui rejette la responsablité de la France dans la déportation : « Le message émergeant très fréquemment de récentes déclarations politiques est extrêmement inquiétant. Et partout ce message est le même: ‘nous ne sommes pas responsables de l’Holocauste, nous ne sommes pas responsables de l’extermination des juifs à l’intérieur de nos frontières’, a déclaré M. Rivlin lors d’un discours prononcé à l’occasion de la journée dédiée en Israël à la mémoire des six millions de juifs exterminés lors de la Seconde Guerre mondiale. C’est ainsi par exemple qu’un candidat à l’élection présidentielle française a nié la responsabilité de la France dans la déportation de ses citoyens juifs vers les camps de concentration et les camps de la mort nazis. »