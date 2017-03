Le président libanais « pourquoi ces guerres fratricides… au lieu de libérer Jérusalem » ?

Le président libanais Michel Aoun a prononcé son premier discours à la Ligue arabe, réunie hier mercredi dans le cadre de son sommet ordinaire organisé en Jordanie. « Pour qui sommes-nous en train de combattre et de nous entretuer ? Pour libérer Jérusalem Al-Quds, et les territoires occupés ? Pour la patrie palestinienne promise et le retour des réfugiés? Ces guerres finiront-elles par des victoires, et à l’avantage de qui ? Nous restera-t-il des pages blanches pour y écrire, alors que toutes les pages sont remplies des noms de nos victimes et tachetées de la couleur de leur sang ?(…) La gravité de la situation nous oblige aujourd’hui à mettre un terme aux guerres fratricides sur les plans militaire, matériel, médiatique et diplomatique, et à entamer un dialogue qui a pour objectif de déterminer les intérêts vitaux de chaque camp et de les respecter. Sinon nous serons sacrifiés pour la prochaine mise en exécution d’un plan qui nous sera imposé ».