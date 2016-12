Le président Reuven Rivlin : « une décision de l’ONU misérable »

Pour le président de l’Etat réuven Riuvlin, « Jérusalem est la capitale éternelle et indivisible de l’Etat d’Israël et aucune institution internationale ne pourra changer ce fait. Il s’agit d’une décision honteuse, dramatique et misérable qui engendrera des dommages politiques à Israël. Nous espérions que notre plus grand allié, les Etats-Unis se tiendrait une fois de plus de notre côté mais cela n’a pas été le cas ». Dans la foulée, Reuven Rivlin a annoncé qu’il allumera la troisième bougie de Hanoucca dans la localité juive de Bet El…en Judée.