Le Président Rivlin invite D. Trump en Israël

Le président Reuven Rivlin a envoyé samedi soir une lettre au nouveau Président des États-Unis, Donald Trump, en le félicitant de son investiture de la veille et en l’invitant à se rendre en Israël.

« M. Président, en tant qu’ami de longue date de l’État d’Israël, vous êtes maintenant le chef du monde libre et l’allié le plus important et le plus proche d’Israël », a écrit M. Rivlin.

«L’alliance entre nos Etats et nos nations n’est pas uniquement basée sur l’amitié. Elle est enracinée dans nos valeurs partagées et notre engagement de longue date à l’égard de la liberté, de la liberté et de la démocratie, pierre angulaire de nos sociétés. »