Le président rwandais déclare sa flamme à Israël

Le président rwandais Paul Kagame a été dimanche le premier chef d’Etat africain à s’exprimer devant la plus grande organisation américaine pro-israélienne, l’AIPAC, où il a loué les liens entre l’Etat hébreu et son pays meurtri par un génocide en 1994. « Israël a le droit d’exister et de s’épanouir comme membre à part entière de la communauté internationale. Ce n’est pas une infraction au droit d’un autre peuple, et ne devrait pas être vu ainsi », a affirmé Kagame. « Nous attendons avec impatience de faire encore plus ensemble », a-t-il déclaré.