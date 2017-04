Le président tunisien soutient publiquement la terreur contre Israël

Le président tunisien a déclaré mercredi lors d’une interview accordée à plusieurs médias nationaux que le Hezbollah n’était pas un « parti terroriste », tentant ainsi de mettre fin à une polémique née de la classification du parti chiite comme « terroriste » par les monarchies sunnites du Conseil de coopération du Golfe. Un qualificatif ensuite repris par les ministres de l’Intérieur des pays arabes, le 2 mars, à Tunis. Ce faisant, M. Essebsi en a profité pour afficher publiquement sa haine d’Israël, en affirmant soutenir toute action contre l’Etat juif…

« La politique étrangère de la Tunisie est définie par le chef de l’État et c’est le chef de la diplomatie qui l’exprime », a indiqué M. Essebsi. Le ministre tunisien de l’Intérieur, qui participait à la réunion de Tunis début mars, avait donné son accord au texte final qui reprenait la qualification de « terroriste » adoptée par le CCG, rapportent les médias tunisiens. Les ministres arabes de l’Intérieur avaient dans ce texte pris les précautions d’usage pour condamner les actions du Hezbollah contre les seuls pays arabes, prenant soin de ne pas inclure Israël. Ils avaient en effet condamné « les pratiques et les actes dangereux du Hezbollah terroriste pour déstabiliser la sécurité dans certains pays arabes ». Mais deux jours plus tard, la diplomatie tunisienne avait affirmé que la déclaration du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur ne contenait pas « une classification du Hezbollah comme organisation terroriste ».

« Le Hezbollah est un parti de résistance nationale, membre de la coalition gouvernementale au Liban, qui combat pour la libération du territoire libanais de l’occupation sioniste. On ne peut pas le qualifier de parti terroriste », a estimé M. Essebsi, affirmant en enfonçant le clou que « la Tunisie soutient tout travail mené par le parti libanais du Hezbollah contre Israël ».

La Tunisie, exsangue économiquement et durement frappée par le terrorisme islamiste, produit donc une quasi déclaration de guerre contre Israël. Le Congrès américain, qui suit de près l’évolution de l’hostilité tunisienne envers Israël, devrait poursuivre sa politique de restriction d’aide économique et militaire envers ce pays…