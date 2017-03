Le prêtre facho polonais refoulé à Londres ne décolère pas contre les Juifs

L’ancien prêtre Jacek Międlar, un antisémite, fasciste et nationaliste polonais notoire, a été arrêté à l’aéroport de Londres Stansted et s’est vu refusé l’entrée dans le pays. Il a tweeté: « Je retourne dans mon pays natal, j’ai été arrêté par les services secrets juifs, puis ils m’ont interrogé pendant des heures. Lorsque j’ai mentionné Jésus, ils sont devenus fous. De toute évidence, c’est le Talmud! Ils m’ont suivi pendant plusieurs mois. Je vais bientôt enregistrer le discours que je devais prononcer aujourd’hui à Telford, et qui a rendu les juifs fous furieux. Je vous remercie de votre soutien. Dieu est avec nous. Nous vaincrons! ».