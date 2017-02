Le rapport qui fait le lien entre les militants pro-palestiniens et l’antisémitisme

Un nouveau rapport sur l’organisation affirme qu’une douzaine parmi les principaux activistes de la campagne en faveur de la Solidarité avec la Palestine ont lancé des activités antisémites sur le web. Le rapport de 79 pages qui a été publié mercredi après deux ans de compilation de matériel par David Collier, un blogueur et activiste juif, révèle qu’un vent d’antisémitisme souffle parmi les principaux militants de l’organisation. Collier a participé à des événements locaux de l’organisation et dit qu’il a trouvé des centaines de liens entre des responsables de l’organisation et des antisémites.