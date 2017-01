Le respect du christianisme, la version turque

La Turquie du président islamiste Erdogan ne brille pas par son respect des autres religions. Exemple avec Noël, qui a cristallisé la haine islamiste contre les Chrétiens. Des musulmans ont ainsi mis en joue un homme déguisé en Père Noël sous la menace d’une arme à feu pour montrer leur conception de l’œcuménisme. En même temps, le président guinéen Alpha Condé était à Ankara en assurant aux Turcs qu’il savait que l’Islam était une religion de paix.

C’est un groupe d’hommes du groupe de jeunes de l’ultranationaliste Alperen Hearts qui a ainsi protesté contre les célébrations de Noël et du Nouvel An en Turquie en mettant en scène un homme habillé comme le Père Noël à la pointe des armes le 28 décembre dans le district Nazilli de la province occidentale d’Aydın ….

Le chef provincial des foyers Alperen à Aydın, Burak Yaşar, a déclaré que cet acte visait à «ramener les gens à leurs racines».

«Notre but est que les gens remontent à leurs racines. Nous sommes des Turcs musulmans et nous avons été porteurs de l’Islam pendant mille ans. Nous ne pouvons pas voir pourquoi il y a une telle sensibilité pour les traditions chrétiennes et non pour nos traditions comme Hıdrellez, Nevruz et autres fêtes religieuses et nationales » a-t-il conclu.