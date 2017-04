Le retour d’Israël en Afrique : premières images

(Vidéo) La coopération entre Israël et les pays africains est l’un des sujets de prédilection du Premier ministre israélien. Soucieux de diversifier ses alliances, Binyamin Netanyahou a effectué une tournée officielle en juillet dernier qui l’a mené en Ouganda, en Ethiopie, au Kenya et au Rwanda. Première visite d’un dirigeant israélien depuis 30 ans.

Pour marquer le retour d’Israël en Afrique, le premier sommet Afrique-Israël aura lieu du 16 au 20 octobre 2017 à Lomé. Mais déjà, le savoir-faire israélien se partage en terre africaine et pas seulement dans le domaine agricole. Voici (ci-dessous) le premier témoignage filmé de l’entrainement des forces d’élites de la police rwandaise par des formateurs du Magav (Police des frontières israélienne)

En mars dernier, Paul Kagame le président rwandais, s’était rendu à la conférence de l’Aipac, la plus grande organisation américaine pro-israélienne « Israël a le droit d’exister et de s’épanouir comme membre à part entière de la communauté internationale. Ce n’est pas une infraction au droit d’un autre peuple, et ne devrait pas être vu ainsi. Nous attendons avec impatience de faire encore plus ensemble », a-t-il déclaré avant de conclure : « le Rwanda est, sans tergiversation, un ami d’Israël. »