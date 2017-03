Le Roi de Jordanie vilipende Israël lors du sommet arabe

Il ne sera pas possible de parvenir à la paix au Proche-Orient sans la création d’un Etat palestinien dans le cadre d’une solution à deux Etats qui devrait constituer la base d’un accord de paix israélo-arabe, a déclaré jeudi le roi Abdallah de Jordanie, officiellement en paix avec Israël.

Dans un discours prononcé à l’ouverture du 28e sommet de la Ligue arabe, sur les bords de la mer Morte, le souverain hachémite a estimé qu’Israël était « en train de saboter les chances de paix en accélérant la colonisation dans les territoires palestiniens occupés ».

« Israël continue d’agrandir les colonies de peuplement et de saboter les chances de paix (…). Il n’y a ni paix ni stabilité dans la région sans une solution juste et globale à la cause palestinienne, par le biais d’une solution à deux Etats », a dit le roi.