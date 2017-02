Le sculpteur Anish Kapoor, lauréat du prix Genesis decerné par Israël

C’est ce matin que va être remis au sculpteur judéo- britannico-indien Anish Kapoor le prix Genesis qui récompense chaque année un artiste engagé pour défendre la cause d’Israël et du judaïsme, comme indiqué par les organisateurs de cette manifestation dans un communiqué.

Décerné par le gouvernement israélien, l’Agence juive et la fondation du prix Genesis, le violoniste israélo-américain Itzhak Perlman, l’ex maire de New York Michael Bloomberg et l’acteur Michael Douglas en ont été les lauréats avant Anish Kapoor.

Celui-ci, né en 1954 en Inde d’un père hindou et d’une mère juive, « est l’un des artistes les plus innovants et les plus influents de sa génération », affirme ce même communiqué à propos de l’homme qui a remporté en 1991 le prix Turner, prestigieuse récompense d’art contemporain.

Ainsi, Sir Anish Kapoor, anobli en 2013, a décidé de faire de ce prix un tremplin pour plaider la cause des réfugiés : « En tant qu’héritiers et porteurs des valeurs juives, nous ne pouvons pas ignorer la souffrance des persécutés, de ceux qui ont tout perdu et ont dû fuir des dangers mortels pour devenir des réfugiés », plaide M. Kapoor .

Gageons que le sculpteur va soulever une fois de plus une polémique à l’image de ses créations plus que controversées, quoique son œuvre s’expose partout à travers la planète !

Rappelons ce qui était arrivé à « Dirty Corner » lors de son exposition à Versailles. Souvent qualifiée de « vagin de la reine », cette trompe d’acier à la connotation sexuelle dans le parc du château de Versailles avait été dégradée à trois reprises.

Ou mieux encore une action qui laisse sans voix ni réponse les plus grands experts :

« Un artiste peut-il « acheter une couleur »? s’interrogent-ils encore !

Notre sculpteur s’est en tout cas vu accorder le droit exclusif d’utiliser le « Vantablack », noir d’une grande pureté, par la société qui le produit. Et ce monopole du studio Kapoor sur cette teinte plus noire que noire, du fait de sa capacité à absorber 99,96% de la lumière, irrite une partie de la communauté artistique, entre autres au Royaume-Uni. La société « NanoSystems » qui a développé le produit en 2014, d’expliquer sur son site que « Vantablack n’est généralement pas fait pour une utilisation artistique et que c’est pourquoi nous avons décidé d’accorder les droits exclusifs du Vantablack S-VIS aux studios Kapoor afin d’en explorer la possible utilisation artistique ».

Une exclusivité qui n’avait pas manqué de faire bondir plusieurs figures du monde artistique britannique, dont le peintre Christian Furr, qui projetait d’utiliser du « Vantablack » pour une série de tableaux.

Comme avait été mal perçue, sous la coupole de verre du Grand Palais, « Empires », une œuvre sur 7 étages avec 305 conteneurs prêtés par l’armateur CMA CGM, un immense squelette de serpent et, un peu plus loin, le bicorne de trois tonnes, agrandissement du chapeau de Napoléon, le tout étant sensé renforcer une certaine problématique de la volonté de domination…

Mais… Les conteneurs représentaient-ils la mondialisation ? Et le serpent, une menace pour le monde ? « Trop simple », évacuait le plasticien, refusant de donner une grille de lecture, comme un acte de résistance.

N’empêche ! Tandis que le visiteur se perdait dans ce dédale de conteneurs, des symboles décontextualisés et se contentait de fragments, acceptant de ne pas tout saisir, le gigantisme de l’œuvre (près de 1 000 t), pourtant exceptionnel, ne permettait toujours pas d’en avoir une vision d’ensemble ! (Notons que les fondations du Grand Palais avaient dû être renforcées pour éviter l’effondrement du sol. )

Sculpteur décidemment incompris de la « masse des béotiens » qui n’ont pas hésité à vandaliser à leur tour ses sculptures exposées à Versailles, que va-t-il ressortir de cette dernière initiative d’un million de dollars, disproportionnée comme tout ce qu’il touche mais qui n’est finalement que la marque personnelle d’un personnage hors du commun ?

A suivre…