Le sosie d’Adolf Hitler sème le trouble dans la ville natale du dictateur

Le samedi 11 février, une mauvaise surprise attendait les habitants de la ville autrichienne de Braunau am Inn, située à la frontière entre l’Allemagne et l’Autriche. De nombreux passants ont pu croiser en sortant de chez eux le sosie d’Adolf Hitler qui portait le costume de l’époque ainsi que des moustaches et une coiffure pareilles à celles du leadeur nazi. Selon les témoignages, il devrait avoir entre 25 et 30 ans. Il se prenait en photo devant la maison du dictateur nazi avant d’entrer dans une librairie pour étudier des journaux sur la Seconde Guerre mondiale. La police autrichienne s’est déjà lancée à la recherche de l’identité du sosie. Les policiers estiment qu’il pourrait être sous le coup d’une condamnation.