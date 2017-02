Le terrible téléphone rouge d’Hitler vendu aux enchères à un inconnu

Retrouvé dans le bunker du monstre nazi après sa défaite, vu côté pile, l’’objet de cette malsaine, (le mot est faible) convoitise présente, gravés à jamais les sigles, armes et nom, Adolphe Hitler, du chef des criminels nazis !

Vu côté face, il ressemblerait davantage à un vieux « truc », sorti de quelque poubelle de l’histoire, mal entretenu, extrêmement dégradé plutôt qu’à un article exceptionnel… Estimé pour la modique somme de 250 000 $.

En réalité, mis à prix à 100 000 $, ce maudit appareil trouvera acquéreur pour 243 000 $, une somme à la hauteur, et des horreurs dont il a été l’innocent intermédiaire, et de sa nature, téléphone fixe mais pas immobile et de son aspect unique, Siemens à la peinture rouge érodée qui dévoile la couleur noire initiale de l’appareil en bakélite.

Et si l’on en croit la maison américaine « Alexander Historial Actions », qui a organisé la vente aux enchères, c’est « grâce » à ce téléphone qu’il emportait partout, un appareil fourni par la Wehrmacht, l’armée du Troisième Reich, qu’Adolf Hitler a donné la plupart de ses ordres pendant les deux dernières années de la Seconde Guerre mondiale,

Il s’agit probablement, affirme Alexander, de l’arme la plus destructrice de tous les temps. « Grâce à ce téléphone », le nazi a pu envoyer des millions de personnes à la mort à travers le monde… Cet engin a été l’appareil portable de la destruction, utilisé dans les voitures, les trains, ses quartiers généraux, et ce, jusqu’aux derniers jours du régime nazi.

Ces enchères, qui se sont déroulées dans le Maryland, sur la côte est des Etats-Unis, ont porté sur plus de 1000 objets au total. Qu’en dire de plus ?

Peut-être qu’elles ont été ouvertes aux acheteurs du monde entier, selon la déclaration à l’AFP d’Andreas Kornfeld, de la maison Alexander qui a tenu à préciser le plus sérieusement du monde que le moyen employé pour ce faire restait évidemment… Le téléphone !.