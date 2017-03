Le terroriste qui a confectionné les bombes des attentats de Paris s’était fait passer pour un « migrant »

C’est sans doute l’un des terroristes les plus recherchés par la France et la Belgique. Selon les quotidiens belges « la Libre Belgique » et « la Dernière Heure », relayés par « le Monde », l’artificier en chef des attentats de Paris et de Bruxelles a été identifié.

Il s’agirait d’Ahmad Alkhald, né le 1er janvier 1992 à Alep, en Syrie, également connu sous deux autres identités par les enquêteurs : Yassine Noure, né le 18 août 1993 à Bruxelles et Mohammed Nawar Mohammed Alqadhi, né le 21 juillet 1992 à Bagdad, en Irak.

Arrivé en Europe par la route des migrants, en septembre 2015, en même temps que plusieurs kamikazes des attentats, Ahmed Alkhald a ensuite regagné la Turquie, et donc probablement la Syrie, le 16 novembre, trois jours après les attentats de Paris rapporte l’Obs.