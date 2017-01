Le Top 5 des théories antisémites les plus hilarantes

De l’espionnage des dauphins aux légumes magiques, en plus d’être vraiment haineux, les antisémites sont souvent hilarants. L’idiotie a inspiré pendant des siècles et des siècles des continents entiers de l’Amérique à l’Europe au Moyen-Orient. Ces théories impliquent les Juifs, l’Etat juif, Monica Lewinsky mais aussi le règne animal, elles dévoilent les parcelles infâmes des esprits antisémites tordus. Et bien sûr, dans cette collection que tout expert en antisémitisme doit connaître, les théoriciens échangent fréquemment les mots «sioniste» et «Juif» dans une tentative comiquement inefficace pour approfondir leur bigoterie obscure.

5.Iran: Toxicomanie et Sionisme

Le régime iranien actuel est connu pour son trafic d’influence dans diverses formes hilarantes d’antisémitisme. Lors de la dernière Journée internationale de commémoration de l’Holocauste, par exemple, son chef suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a publié une vidéo niant l’Holocauste. Khamenei a également publié des posts sur ses comptes de médias sociaux prétendant que les sionistes truquaient les élections américaines . C’est donc sans surprise, qu’environ 75 pour cent de la population juive de l’Iran a fui le pays dans les années qui ont suivi sa révolution de 1979. Il n’y a donc presque pas de Juifs en Iran pour que les antisémites puissent les blâmer pour leurs problèmes. Mais cela ne les a jamais arrêtés avant. Et donc, lors d’une conférence anti-drogue des Nations Unies à Téhéran, le vice-président de l’Iran a blâmé le Talmud pour son commerce international de stupéfiants. Cela a été révélé par le New York Times:

Le vice-président iranien a prononcé un discours antisémite lors d’une conférence internationale antidrogue en disant que le Talmud était responsable de la propagation des drogues illicites dans le monde entier car la Guémara enseigne qu’il faut « détruire tous ceux qui s’opposent aux Juifs. » Les «sionistes» ont donc le contrôle strict et ferme du commerce illégal de la drogue. « La République islamique d’Iran va donc financer une étude pour prouver le lien entre sionisme et toxicomanie», a déclaré M. Rahmini.

4.Gaza: L’Etrange histoire du Dauphin du Mossad

C’est l’un des grands trésors cachés de Wikipedia : sa page intitulée «Théories de conspiration animale liées à Israël. » Et sans doute la plus grande de ces théories, l’histoire qui tourne autour d’un dauphin capturé au large de la côte de Gaza.

Le 20 août 2015, la BBC a publié un article intitulé. « Le Hamas affirme avoir capturé un dauphin ayant été utilisé comme un espion israélien au large de la côte de Gaza. Le groupe islamiste palestinien raconte que le mammifère était équipé de dispositifs d’espionnage, y compris des caméras, selon le journal Al-Quds. Il a apparemment été découvert par une unité navale de l’aile militaire du Hamas et ramené à terre. Aucune photographie de l’agent secret présumé. Al-Quds a déclaré que la recrue avait été «dépouillée de sa volonté» et transformée en «un meurtrier» par les services de sécurité israéliens « . Le sort de ce héros sioniste capturé a ému le cœur de beaucoup de twitter qui ont lancé le hastag #freedolphinfromhamas .

3.États Unis: Monica Lewinsky, la plus célèbre agent sioniste

Monica Lewinsky avait assisté à une conférence Forbes en Israël, où elle a posté une photo d’elle-même debout devant le Kotel. Elle ne savait pas que cette photo innocente allait déclencher une théorie parmi la congrégation des conspirationnistes antisémites.

Selon certains d’entre eux, ils croient fermement que l’ancienne stagiaire de la Maison Blanche était un agent sioniste envoyé par Benjamin Netanyahu pour faire dérailler la présidence de Bill Clinton. En 1998, le président Bill Clinton voulait léguer la paix au Moyen-Orient comme son héritage politique. Soudain, le scandale Monica Lewinsky a explosé dans les médias américians et Clinton a été mis en accusation, mais pas condamné. Son capital politique a flanché et Monica Lewinsky a détruit l’espoir pour la paix au Moyen-Orient.

2.Russie: Les Juifs et leurs secrets légumes magiques

En 2008, la correspondante de Vanity Fair a publié un document où elle raconte son voyage en Russie. « Elle est troublée par l’antisémitisme environnant et elle a rencontré un paysan local qui avait une antipathie fermement ancrée contre les Juifs. Sans hésiter un instant, elle questionne le paysan, en russe, sur la raison de cette haine: « Les Juifs ont un légume secret qu’ils mangent afin qu’ils ne deviennent pas alcooliques, comme le reste d’entre nous. Et ils refusent de partager ce légume avec quelqu’un d’autre. »

Si cette conspiration antisémite peut sembler trop idiote, elle correspond à un mythe séculaire, une histoire sur un héros folklorique russe appelé « Golovan »: Golovan possède une puissance mystique. Il possédait la pierre de bézoard qui conjure la peste. Il utilise ses pouvoirs pour le bien. Mais son pouvoir a été volé par le Juif Youchka qui a séparé son pouvoir en deux facultés: celui des lèvres de Juda pour permettre de raconter des mensonges au tribunal et celle du légume velu qui permet aux Juifs de boire sans se saouler!

1.United Kingdom: MossadStoleMyShoe

Asghar Bukhari, un des fondateurs du Comité des affaires publiques musulmanes en Grande-Bretagne a fait quelque chose d’assez commun que nous faisons tous: il a égaré un de ses souliers. Mais il a fait quelque chose qu’aucun d’entre nous ne fait: il a blâmé les Juifs. « Est-ce que les SIONISTES tentent de m’intimider » a t-il posté sur Facebook.

« Quelqu’un est venu dans ma maison hier pendant que je dormais… Je ne sais pas comment il est arrivé, mais sans effraction, il m’a volé une chaussure. Maintenant, pensez donc à cela, la seule chose qu’il m’a prise est une seule chaussure et il a laissé une chaussure derrière, juste pour me faire savoir que quelqu’un avait été là. Bien sûr, je ne peux pas prouver quoi que ce soit mais cela fait partie de l’intimidation », a-t-il poursuivi. « Le jeu est simple, il faut me faire sentir vulnérable dans ma propre maison. C’est psychologique! Partagez cela largement! hashtag #MossadStoleMyShoe »

By Reuven Emunah