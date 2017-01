Le vainqueur de l’Africa Eco Race est…un jeune israélien de 17 ans!

Gev Sella, Israélien de 17 ans, a remporté l’Africa Eco Race, une des courses de rallye raid réputée comme étant l’une des plus dures au monde. Le Norvégien Pal Anders Ullevalseter, double tenant du titre, a néanmoins réussi à remporter la dernière épreuve mais s’est fait toutefois devancer de plus de 50 min par le tout jeune israélien, ce dernier ayant réussi à avoir plus de 8h d’avance sur le 3e du podium, Martin Benko.

Une prouesse pour ce jeune homme qui possède également la nationalité sud-africaine et dont la participation à ce rallye est une première: « Je ne pensais pas gagner du tout, c’est incroyable, il va me falloir du temps pour digérer tout ça » a-t-il confié au site d’information Ynet.