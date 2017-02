Le vice-président américain participe au nettoyage d’un cimetière juif profané

Le vice-président américain Mike Pence s’est rendu en fin de semaine dernière dans le cimetière juif « Hesed chel Emet » dans la ville de Saint Louis, dans le Missouri – et aidé à nettoyer les lieux après que des vandales aient profané le cimetière et brisé 154 pierres tombales.

Après que Pence ait entendu la lecture de psaumes, il s’est retroussé les manches, a mis des gants, a pris un râteau – et a commencé à ramasser des brindilles et à les balayer afin de niveler la surface après le vil acte de vandalisme (à partir de 12mn20 sur la vidéo). « Il n’y a pas de place pour la violence et l’antisémitisme en Amérique », a déclaré Pence en début de visite. Il a dit que le vandalisme et les menaces contre les centres juifs « constituent un triste rappel du travail qui doit encore être fait pour déraciner la haine, les préjugés et le mal. La Maison Blanche condamne les actes de vandalisme et ceux qui l’ont perpétré avec tant de force ».

Selon Pence, les habitants du Missouri sont une inspiration pour la nation grâce à « leur amour et leur soin pour cet endroit ». Il les a remerciés pour avoir « montré au monde ce qu’est l’Amérique ». Auparavant, le vice-président avait condamné l’incident dans un autre discours, disant qu’il s’agissait d’une « vil acte de vandalisme ».