Le vote chinois évoluera-t-il en faveur d’Israël à l’Onu ?

Binyamin Netanyahou espère que le renforcement des relations économiques entre Israël et la Chine permettront de faire évoluer les votes habituellement anti-Israël au sein des Nations-Unies. « Le président Xi a dit qu’il pense que les relations économiques fortes aident la diplomatie. J’espère qu’avec le temps, nous verrons une plus grande résonance entre les superbes relations entre Israël et la Chine d’un point de vue bilatéral et ses votes dans les forums multilatéraux », a commenté le Premier ministre.