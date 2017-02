L’économie israélienne est en croissance se félicite M. Netanyahu

Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a parlé de son prochain voyage en Australie et de la croissance de l’économie israélienne.

« En Australie, je vais, avec le Premier ministre Malcolm Turnbull, rencontrer des hommes d’affaires des deux pays afin d’accroître les échanges entre Israël et l’Australie », a déclaré M. Netanyahou.

« Ouvrir de nouveaux marchés est l’une des choses qui contribuent au renforcement de l’économie israélienne. Mais ce qui contribue au renforcement de l’économie est d’abord et avant tout la bonne politique économique, et je tiens à féliciter le ministre des Finances, ainsi que les autres ministres, pour l’effort conjoint et les résultats. »

Selon les estimations du Bureau central de la statistique, la croissance au second semestre de 2016 a atteint et a dépassé les 5% sur une base annualisée.

«Nous sommes sur une tendance très nette à la croissance. En ce qui concerne les pays de l’OCDE, nous sommes en tête de liste, presque à la tête, ce qui est très important, car cela crée des emplois, augmente les salaires et c’est bon pour les citoyens d’Israël. »