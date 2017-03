L’effet positif du shekel fort pour la politique du logement en Israël

Les efforts du ministre des Finances, Moshe Kahlon, pour empêcher les investisseurs immobiliers étrangers de continuer leurs investissements en Israël sont aidés par le haut niveau du shekel face aux autres devises. Les taux de change du shekel par rapport à l’euro, la livre sterling et le dollar américain sont en recul, ce qui rend difficile pour les investisseurs étrangers d’acheter un logement en Israël. En même temps, le sentiment est que les taux de change ont atteint le sommet et les prix de l’immobilier sont allés aussi haut que possible, conduisant quelques résidents étrangers avec des biens en Israël, en particulier ceux qui ont besoin d’argent, à vendre leurs biens immobiliers. Reste que la politique du logement doit aussi agir sur l’offre de biens immobiliers et non seulement limiter la demande…