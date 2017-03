L’église évangélique luthérienne demande l’expulsion de tous les Juifs de Judée Samarie

L’Église évangélique luthérienne aux Etats-Unis a approuvé une résolution demandant au gouvernement américain pour mettre fin à toute aide à Israël tant qu’un Etat palestinien indépendant ne soit crée.

Le vote lors de l’assemblée triennale tenue à la Nouvelle Orléans a conduit l’église à demander « l’arrêt de tous les investissements dans les entreprises qui profitent de l’occupation israélienne et a appelé le président des États-Unis à reconnaître l’Etat de Palestine ».

Le vote de la résolution anti-israélienne a connu un franc soutien, avec 751 voix pour et seulement 162 contre. Les membres de l’Eglise vont désormais « demander à leurs représentants aux États-Unis, aux sénateurs et à l’Administration de prendre des mesures exigeant que la poursuite de l’une aide financière et militaire américaine à Israël soit conditionnée à un respect des droits humains internationalement reconnus, à l’arrêt de la construction de colonies et de l’expansion des colonies existantes à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, la fin de l’occupation du territoire palestinien, et la création d’un état palestinien indépendant. »

L’Église évangélique luthérienne en Amérique revendique environ 4 millions de membres dans près de 10.000 congrégations.