L’Egypte arrête un Russe affilié à l’Etat islamique

Le porte-parole du procureur général du Caire a signalé qu’un ressortissant russe appelé Abdul Hamid Roslan a été arrêté en Egypte pour son adhésion à l’Etat islamique. La fouille de son appartement a révélé des habits de camouflage, de la correspondance et la preuve d’appels téléphoniques avec des dirigeants de l’organisation. Des preuves de transferts d’argent et d’ordres pour effectuer des attaques ont également été retrouvées. Son interrogatoire a révélé qu’il a été formé dans les camps de l’organisation en Syrie, en arrivant par la Turquie. Il est ensuite arrivé en Egypte et a commencé à planifier une attaque terroriste en Egypte. Des diplomates russes ont confirmé l’arrestation