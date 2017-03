L’Egypte entrouvre sa frontière avec Gaza

Selon l’autorité des frontières et des terminaux dans la bande de Gaza, 2.058 habitants ont récemment quitté la bande de Gaza via le terminal et 1.961 sont entrés à Gaza au début du mois de mars par le terminal de Rafiah via l’Egypte. Des matières premières ont également été transférées dans la bande de Gaza, dont du ciment, de l’acier, de l’asphalte, de la peinture, de la nourriture, des médicaments, des générateurs, des bétonneuses et des pompes à eau. Suite à l’ouverture du terminal, Mahmoud al-Zahar, un haut responsable du Hamas, a déclaré que l’amélioration des relations avec l’Egypte se poursuit et se reflète dans l’ouverture du terminal de Rafah et les tentatives d’améliorer la situation économique dans la bande de Gaza.