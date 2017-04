l’EI commet deux attentats en Egypte font : 35 morts et plus de 100 blessés

Une explosion a fait au moins 22 morts et 71 blessés, dimanche 9 avril, dans une église copte de la ville de Tanta, à 120 km au nord du Caire. Quelques heures plus tard, une seconde explosion est survenue dans une autre église copte, à Alexandrie, le bilan de celle-ci aurait fait au moins 11 morts et 35 blessés.

Daesh a revendiqué les attentats dans la journée.