L’énorme bourde de Nasrallah sur la Palestine!

Sayed Hassan Nasrallah: « Quiconque veut être avec la Palestine doit être avec l’Iran, et quiconque est contre l’Iran est contre la Palestine. » Mais personne n’a remarqué dans son dernier discours télévisé une bourde inquiétante… inquiétante pour les Palestiniens!!!

Il y a un détail assez remarquable dans le discours de Nasrallah! Si vous y regardez de plus près, il ne s’agit absolument pas du drapeau palestinien sur la carte d’Israël mais bel et bien celui de la République Islamique d’Iran!!! Il n’y a plus d’Israël, certes…mais ce n’est pas étonnant! La vraie bourde ou plutôt le lapsus révélateur, c’est qu’il n’y a plus de drapeau palestinien! Qu’en pense l’Autorité Palestinienne et surtout le Hamas?

La crise en Syrie a rompu l’ancien « axe de résistance » entre le Hezbollah et le Hamas, car ses forces régionales se sont opposées dans les enjeux du conflit, apportant une tension sans précédent à leur relation. Alors que les terroristes du Hezbollah ont combattu et sont morts pour Bachar al-Assad dans certaines des plus féroces batailles de la guerre civile, le Hamas a a décidé de ne plus s’impliquer dans la crise syrienne.

Le Hamas, issue des Frères Musulmans croit profondément aux régimes islamistes sunnites de la région. Le Hezbollah a cherché à éviter une rupture publique avec eux et a même refusé de condamner la décision du Hamas de quitter la Syrie en émettant un ordre interne empêchant leur porte-parole de critiquer leurs homologues palestiniens. Mais au fil de la guerre, des sources du Hezbollah ont affirmé que des agents du Hamas avaient aidé les djihadistes sunnites près du plateau du Golan, après la découverte de tunnels creusés! Ce fut une accusation particulièrement sombre, puisque le Hezbollah a déclaré avoir perdu dans ses tunnels de nombreux soldats piégés pendant le siège. Les autorités du Hamas ont constamment nié ces allégations, mais d’autres rumeurs ont persisté, notamment que les membres du Hamas se sont battus contre le régime syrien dans le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk à Damas.

Même si le Hamas restaure progressivement ses relations avec l’Iran et le Hezbollah, certains de ses fonctionnaires sont restés vagues: « Le Hamas ne va flirter ni plaider avec personne. Il ne regrette pas ni ne présente des excuses pour ses positions honorables, juste pour apaiser les autres. Il ne se sent pas obligé par les autres! » Mais avec la tournure des événements, l’intervention de la Russie, les victoires diplomatiques iraniennes, Ismail Haniyé, le chef adjoint du bureau politique du Hamas, a envoyé un message vidéo demandant à l’Iran de soutenir le Hamas contre Israël. La vidéo a été postée sur des sites de presse iraniens. Haniyé a demandé aux dirigeants et aux citoyens iraniens d’aider les Palestiniens à mener une «troisième Intifada. » Il a dit qu’il était au courant du statut particulier que revêt Jérusalem et la Palestine pour le peuple et les dirigeants de l’Iran. Le bras droit des Iraniens, le Hezbollah a donc montré d’une manière assez insolite quel type d’aide voudrait apporter l’Iran à la Palestine!

Quiconque veut être avec la Palestine doit être avec l’Iran, et quiconque est contre l’Iran est contre la Palestine! » Mais est-ce que le Hamas va être d’accord avec la nouvelle doctrine étrangère de l’Iran, qui consiste à mettre son drapeau sur la Palestine!