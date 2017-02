L’épouse du Rav Pinto tente de mettre fin à ses jours

Une équipe du Magen David Adom s’est rendue hier soir au domicile du Rav Yeshayahou Pinto, chef spirituel de la communauté « Shouva Israël », et a évacué son épouse qui se trouvait dans un état grave. Selon les médecins, « la patiente a ingurgité un nombre important de pilules sans doute dans le but de mettre fin à ses jours ».

La rabbanit Dvora Pinto a été évacuée vers l’hôpital Barzilay. Les proches de la famille rapportent que son état de santé s’était grandement détérioré ces derniers temps après l’incarcération de son mari reconnu coupable dans une vaste affaire de corruption. Dans une interview accordée en octobre 2014 à la seconde chaîne de la télévision israélienne, Dvora Pinto avait confié qu’elle « traversait une période particulièrement difficile » et qu’elle « pensait parfois en finir avec la vie ».

Le rav Pinto, qui est né il y a 40 ans à Ashdod, est depuis longtemps un homme controversé. Ses adversaires lui reprochent de fausses « guérisons miraculeuses », alors que la police israélienne lui attribue de pratiquer la corruption passive et le blanchiment d’argent, au travers d’un réseau de fidèles qui le sollicitent en Israël et aux Etats-Unis. Condamné à un an de détention, il a commencé à purger sa peine en février dernier à la prison de Ramlé.