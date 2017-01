L’équivalent du Google chinois dérape et réécrit l’histoire de la Shoah

Le Forum de Coordination pour la lutte contre l’antisémitisme (CFCA) publie cette semaine une information transmise par un étudiant chinois. Ci-dessous son message

Je suis un étudiant en maitrise à l’université en Chine, et au cours des dernières semaines, je suis préoccupé par de la propagande antisémite diffusée par Baidu News. Baidu News est l’équivalent chinois de Google, et il atteint donc un immense public et appartient à l’état.

Cet article a été récemment publié et, en fait, nie que l’Holocauste ait effectivement eu lieu, et prétend que le nombre de Juifs qui sont morts n’était que de « quelques dizaines de milliers ». Il y a aussi cet article qui a été publié, et qui suggère que les Juifs sont eux-mêmes responsables de l’Holocauste parce qu’ils étaient trop avides et trop intéressés.

Beaucoup d’articles de ce genre ont récemment été publiés. Un autre article, bien que non ouvertement antisémite, répand la rumeur mensongère selon laquelle Hitler avait du respect pour la Chine et considérait les Japonais comme des êtres inférieurs, parce que quand il était pauvre, il s’est fait aider par une famille chinoise qui vivait à Vienne, ce qui revient à dire qu’il était très reconnaissant à la Chine.