Les Américains croient plus Trump que les médias

Un sondage récent mené aux États-Unis a révélé une curieuse tendance. Malgré la forte influence de la télévision aux USA, les Américains font de plus en plus confiance au président du pays et se méfient des informations des médias. 49 % des électeurs américains font confiance à ce que dit le président Donald Trump, tandis que seulement 39 % d’entre eux estiment que les médias US disent la vérité, selon un sondage récent de l’Emerson College, une université de la ville de Boston.