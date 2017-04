Les Américains s’inquiètent de la violence antisémite

La plupart des américains n’ont pas d’opinions antisémites et s’inquiètent de la violence contre les Juifs, selon un nouveau sondage commandé par l’Anti-Defamation League (ADL). Seulement 14% des américains ont exprimé des attitudes antisémites, une légère augmentation par rapport aux 10% de 2015, selon les données qui ont été publiées jeudi. Les répondants plus âgés et moins instruits étaient plus susceptibles d’avoir des opinions anti-juives. Cependant, 52% des répondants ont déclaré qu’ils étaient préoccupés par la violence antisémite, et une portion encore plus élevée, 76%, s’inquiètent de la violence contre les musulmans, a trouvé l’ADL.