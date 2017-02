Les anti-israéliens se félicitent de « l’effondrement du tourisme en Israël »

Le site extrémiste Electronic Intifada se réjouit des chiffres du tourisme vers Israël, qui ont chuté en 2016, poursuivant selon lui la tendance négative entamée avec l’agression du Hamas en 2014 depuis Gaza.



Selon Haaretz, une campagne de communication nommée « Deux villes, Un voyage », s’adressait aux touristes européens afin de les attirer à Tel Aviv et Jérusalem, a été un échec.

Cette campagne a coûté plus de 23 millions de dollars, mais des sources au ministère ont révélé à Haaretz que la « campagne faisait un bide ».

Le nombre de visiteurs depuis le plus gros marché d’Israël, à savoir l’Europe, a chuté de 6,5 % l’année dernière, par rapport à celui de 2015. Ceci après les baisses des années précédentes : – 4,4 % en 2015, et – 8,2 % en 2014.

Pour leur majorité, les visiteurs vers Israël viennent de France. Il y a eu 18 000 visiteurs de moins venant d’Allemagne – une baisse de 9 %. Le nombre de visiteurs venant de Russie s’est effondré de 414 000 à 285 000 personnes.

Israël s’est rattrapé avec l’Asie : il a accueilli 86 000 touristes venant de Chine, contre 52 000 en 2015. Ils étaient environ 37 000 de plus aussi à venir d’Amérique du Nord, pour la plupart, des États-Unis.

Selon les anti-israéliens « Israël essaie de se vendre comme un lieu différent du reste de la région – un avant-poste gai, amical de la civilisation « occidentale », et un agrément dans une région tumultueuse. Mais cette image de marque est minée par le fait qu’Israël fait régulièrement les gros titres de la presse avec sa violente occupation et sa colonisation agressive de la terre palestinienne, la violence dans les rues des grandes villes où il espère attirer les touristes, les déclarations racistes de ses politiciens et ses tentatives sournoises pour saboter le mouvement non violent de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) en faveur des droits des Palestiniens. »