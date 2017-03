Les attaques antisémites font un bond de 94% à New-York

Jusqu’à ce jour, au moins 100 centres communautaires juifs, dont des locaux à Westchester et à Staten Island, ont reçu des menaces. Des responsables de l’application de la loi de la ville de New York estiment que celle-ci connait une augmentation spectaculaire du nombre de crimes motivés par la haine. Le nombre de crimes de haine antisémites a fait un bond de 94 pour cent depuis février dernier, ce qui a fait augmenter le nombre de crimes de haine dans toute la ville; c’est ce qu’a déclaré le chef du bureau des investigations de la police de New York (NYPD), Robert Boyce, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue mercredi. Il pense qu’il s’agit en partie d’une tendance nationale du phénomène.