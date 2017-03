Les autorités françaises font tout pour pénaliser les produits israéliens dans les supermarchés

Les commerçants semblent tourner le dos progressivement envers les fournisseurs israéliens de fruits et légumes. Entre la nouvelle réglementation sur l’origine des produits alimentaires et les actions coups de poing illégales des pro-palestiniens, les fruits et légumes israéliens ont du plomb dans l’aile en France.

Ainsi dans un magasin « Match » du Nord de la France, la direction a pris le soin d’indiquer que les avocats ne viendront plus d’Israël, mais du Pérou.

On signale par ailleurs dans un Carrefour lyonnais, avoir reçu des menaces de sanctions de la part de la DGCCRF, très active et zélée concernant les affiches indiquant plusieurs pays à la fois en lieu et place de la provenance exacte, lorsque Israël est concerné…

A Chalon sur Saône, un responsable de magasin, ne parvenant pas à connaître l’origine exacte des pomélos exportés par Israël, a préféré ajouter la mention « colonie » plutôt que se faire rappeler à l’ordre pour non respect de la réglementation publiée au Journal officiel du 26 novembre 2016.

Des chefs de rayons d’autres grandes surfaces lyonnaises rapportent quant à eux que les fruits et légumes estampillés « Israël », se vendent 60% moins bien que les autres provenances. Quand il s’agit de nuire à Israël, l’administration française est donc bien active…