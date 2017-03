Les Autorités tunisiennes empêchent l’exfiltration d’un Sefer Thora volé

Les autorités tunisiennes empêchent qu’un Sefer Torah de 37 mètres de long, datant du 15ème siècle, écrit en hébreu sur de la peau de taureau, ne soit exfiltré par des contrebandiers vers un pays d’Europe où il devait être vendu… »Il s’agit là d’une pièce du patrimoine tunisien, l’une des plus rares pièces historiques au monde » s’est félicité le porte-parole de la Garde Nationale Tunisienne. Lors de l’attaque de la grande synagogue de Tunis, il y a eu plus sieurs Sefer Thora volé que l’on retrouvait chez certains antiquaires qui vous les proposaient a des prix exorbitant. Les Sefer Thora une fois volés ou dégradés, finissent enterrés car il ne peuvent plus être utilisés pour les offices.