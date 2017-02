Les banlieues françaises s’enflamment

Trente-sept personnes ont été interpellées dans la soirée de samedi en Seine-Saint-Denis, selon une source policière, après les incidents qui ont ponctué une manifestation à Bobigny rapporte le Parisien.

Des incidents isolés se sont poursuivis jusqu’à minuit environ, à Bobigny et dans les communes proches, a expliqué la source policière. Des véhicules et des poubelles ont notamment été incendiées et des commerces dégradés par des jets de pierre à Drancy, Noisy-le-Sec ou Bondy. Un policier a été « très légèrement blessé » au cours de ces incidents.